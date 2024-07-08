中評聚焦：金磚國家代表共論金磚擴員及影響

第十二屆世界和平論壇——“金磚擴員及其影響”主題分論壇7日上午在北京舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月8日電（記者 李子寧）第十二屆世界和平論壇——“金磚擴員及其影響”主題分論壇7日上午在北京舉行。俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫、南非駐華大使謝勝文、印度駐華大使羅國棟、巴西駐華大使高望及北京大學中外人文交流研究基地主任賈慶國等參加並進行觀點分享。



莫爾古洛夫表示，金磚組織目前有10個成員國，顯示金磚國家的國際影響力正在不斷提升，發展中國家的發言權也進一步得到提升。正如習主席所說的“百年未有之大變局”，幾百年來為西方服務的單極世界已經無法體現全人類的共同願望，我們正在見證更加公正的多極世界，廣大的發展中國家都希望能夠選擇自己的發展道路。



莫爾古洛夫說，從歷史的角度來講這是一個客觀的進程，但是西方仍然希望要改變歷史的進程，他們在不斷地掙扎，也在盡一切努力保證自己的主導地位，包括向其他國家強加他們自封的“以規則為基礎”的秩序，目的就是希望能夠來代替一國做出重要的決策，並且確保該國能夠執行他們的決策，以符合西方的利益。對此廣大發展中國家也厭倦了西方世界不斷的敲詐勒索，也有越來越多的國家在不斷地強調自己的獨立，並希望能夠與志同道合的國家共同努力，這就是金磚成立的要旨。金磚國家有不同的歷史、不同的政治制度、不同外交政策，通過尊重相互的發展道路，共同努力，實現互利互惠，也獲得了越來越多非金磚國家的青睞和支持。

