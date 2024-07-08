中評現場：多國大使談中歐關係　當求同存異

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月8日電（記者 海涵）第十二屆世界和平論壇7月7日上午舉行“動蕩世界中的中歐關係”小組討論，中國駐徳大使史明德、歐盟使團駐華大使庹堯海、葡萄牙駐華大使保羅·納西門托、斯洛伐克駐華大使彼得·利扎克、比利時駐華大使安博寧、北京大學歐洲與地區發展研究中心崔洪建就中歐關係相關問題分享觀點。



史明德表示，自2019年歐委會發布了中歐關係三重定位（即夥伴、競爭者、制度性體系性對手）後，歐洲對華認知和政策出現重大調整，而且這三重定位正不斷固化並延伸到各個領域，已經對中歐關係和中歐合作造成嚴重影響。與此同時，歐洲對華政策考量也發生很大變化，在經貿關係基礎上，國家安全、地緣政治、意識形態、制度性的差異越來越成為歐盟和歐洲國家對華政策考慮的因素。如果這種現象延續下去，會對中歐關係造成很大損害。



“我們不認同這三重定位，這三個定位本身就是矛盾的，”史明德說，中歐不存在根本的利害衝突，雙方十幾年的發展都使彼此受益，共同利益遠大於分歧，完全可以求同存異，而非過分擴大分歧。中歐沒有理由成為對手進行對抗。尤其是，當前國際形勢如此複雜的情況下，面對和平、發展、穩定的重大問題，面對地區性、全球性的挑戰，中歐需要更多合作。他建議，中歐要增進戰略互信、夯實經貿關係、推動安全治理共識、妥善解決矛盾分歧、加強人文交流。

