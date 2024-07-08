中評現場：中美學者共論雙方關係變化及問題

關於中美關係的小組討論正在舉行（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月8日電（記者 郭至君 助理記者 馬一鳴）今年下半年，美國將再次開啟大選時間，中美關係在去年舊金山峰會之後產生的變化，以及今年新總統上台之後的對華政策是否調整，都令各國媒體和戰略界學者們高度關注。7日上午，第十二屆世界和平論壇關於中美關係的小組討論舉行，董雲裳、包道格、吳心伯、達巍等中美學界、戰略界的知名專家共聚一堂，討論交流，並回答在場聽眾們的提問。



復旦大學國際問題研究院院長吳心伯首先表示：第一，自舊金山峰會以來，中美之間維持了各個層級的交流和接觸，這表明雙方都在做出努力，管理彼此之間困難的關係，現在雙方之間的關係更可控，我們將繼續進行接觸，聯繫和對話，使得雙方之間的關係與一年前相比有了較大變化。



第二，在過去幾個月，中美雙方恢復了兩軍關係，在人工智能領域和禁毒領域的合作對話進展不錯，此外在非法移民等美方關心的問題上也取得了進展。但在中方這一邊，習主席在會見拜登總統的時候強調了兩點，一個是台灣問題，另一個是美國對中國企業和項目的制裁。目前來看，當前台海形勢我認為還屬可控，但關於中美之間的經濟關係，拜登並沒有做到他向習主席的承諾。



第三，中美關係仍然是缺乏互惠性、對等性的敵對關係，過去六個月，中國做出了努力來解決美國的關切包括人工智能、兩軍關係、打擊芬太尼等，但美方非常不願意解決中國的關切，不管是台灣問題、制裁問題還是關稅問題，都沒有取得太大的進展。事實上美方在賴清德上台之後向台灣出售了更多武器，美國甚至開始挑戰聯合國的2758號決議，這是一個非常嚴肅的問題，它會削弱美國“一中政策”的可信性，也許在未來在中國處理台灣問題的時候，不一定再會考慮美國的關切，這一點讓我感到很擔心。



第四，未來我們會看到美方有更強烈的國內政治溢出效果，美國大選正如火如荼地進行，這樣的一個邏輯可能在今後幾個月會比較突出。

