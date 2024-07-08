董雲裳答中評：美無意改變台海現狀

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員、資深外交官董雲裳回答中評社記者提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月8日電（記者 郭至君 助理記者 馬一鳴）美國國務院前負責東亞和太平洋事務的助理國務卿幫辦董雲裳（Susan Thornton）昨日出席第十二屆世界和平論壇，並在會上回答了中評社記者有關美國對台政策的問題。董雲裳表示，美中兩國都要確保台灣問題不要往不好的方向發展，從基辛格以來，美國的對台政策就一直保持穩定，沒有變化，且並不想改變現狀。



中評社記者提問到，您曾說在台灣問題上美國應該保持克制和一貫性，但中國認為美國近年在不斷掏空“一中原則”，言行不一。對於這個棘手問題，中美雙方到底應該如何管控？



董雲裳答道：“我想，美國的對台政策體現在過去我們所採取的種種動作，這也表明，美國的政策是前後一貫的，是有紀律性的，這恰恰是控制台海局勢的好方式，在過去45年來，我們得到了較好的管理。當然，這是最敏感的問題也是最棘手的問題，事實上在我看來，這是中美關係中唯一一個可能導致兩國衝突的問題，但我認為它並不是從根本上就無法解決的，這需要聰明的外交官們共同努力來構想解決方案，我們就是要確保台灣問題不要往不好的方向發展”。

