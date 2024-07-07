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快訊／鄭文燦請辭海基會董事長
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2024-07-07 12:31:31
中評社快訊／海基會董事長、桃園市前市長鄭文燦涉犯貪污、洗錢等罪，昨日遭桃園地檢署聲押，法院裁定500萬元交保，限制住居、出境、出海。
根據《中時新聞網》報導，海基會今日表示，鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務，海基會強調，鄭文燦珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身清白。
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