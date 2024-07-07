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伊朗當選總統：要幫助伊朗應對“重大考驗”
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2024-07-07 12:34:04
中評社香港7月7日電／據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗當選總統佩澤希齊揚6日在首都德黑蘭表示，幫助國家克服“瓶頸、挑戰和危機”將是未來的“重大考驗”。
新華社報導，佩澤希齊揚說，當前形勢嚴峻，政府面臨艱巨任務。他將在國家治理中傾聽不同聲音，促進對話、尋求共識，將同伊朗議會和司法部門合作，消除在國家治理問題上的分歧。
伊朗最高領袖哈梅內伊當天會見佩澤希齊揚，祝賀他當選，希望他能推動伊朗繼續進步和發展。
伊朗選舉委員會發言人伊斯拉米6日宣佈，佩澤希齊揚在伊朗第14屆總統選舉第二輪投票中獲勝。
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