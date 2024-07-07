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鄭文燦涉收賄 陳其邁：尊重司法、勿枉勿縱
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2024-07-07 12:57:05
中評社台北7月7日電／前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌於2017年收賄500萬元，桃園地檢署6日對鄭依《洗錢防制法》、《貪污治罪條例》不違背職務收受賄賂罪嫌聲押，法院裁定500萬元交保，限制住居、出境、出海，引發各界關注，對此，高雄市長陳其邁7日受訪時表示，尊重司法，勿枉勿縱。
根據《中時新聞網》報導，事發後，外界解讀是賴清德在肅清政敵，對此，陳其邁表示，他們一貫的原則是尊重司法，勿枉勿縱，也希望檢調可以盡速釐清事情真相。
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