中評關注：中美俄法學者談大國責任擔當

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月8日電（記者 海涵）第十二屆世界和平論壇7月7日中午舉行第三場大會，原中共中央黨校副校長李君如、耶魯大學法學院高級研究員董雲裳、俄羅斯國際事務委員會學術主任安德烈·科爾圖諾夫、法國國際關係與戰略研究所創始所長巴斯卡爾·博尼法斯圍繞“展現大國維護和平與安全的責任擔當”這一主題分享看法。



李君如表示，歷史經驗告訴我們，大國之間不可能沒有矛盾，問題不在於有沒有矛盾，而在於如何正確處理矛盾。中美兩個大國怎麼相處？習近平主席提出“相互尊重、和平共處、合作共贏”，“以和為貴、以穩為重、以信為本”。如果大國都能這樣處理問題，那就好辦了。



李君如說，大國之間要有戰略互信，不要互相懷疑、猜忌。他表示，對於和平問題，勸和促談是最好的辦法，不要選邊站、搞小圈子。在促進和平方面，大國應該承擔起職能，要尊重以《聯合國憲章》為原則和基礎的國際關係的基本準則。



董雲裳表示，當前，我們應該考慮如何應對國際關係轉型過程中的挑戰。對於大國而言，主要有兩個責任，首先是積極限制自己的權力，與其他國家和平共處；其次是共同提供公共產品，讓這個體系更穩定地前進，讓公眾服務、公共產品、公共資源在全世界更公平地分配。



董雲裳說，如果大國有安全感、有信心的話，這些是可能做到的。但是當世界轉向多極化的時候，大國的安全和信任受到了挑戰。未來的時代需要重建對外交的信任，對權力進行限制，這樣才有助實現和平共處。

