湖南華容團洲垸洞庭湖大堤決口已封堵75米

中評社香港7月7日電／記者從湖南省岳陽市防汛抗旱指揮部獲悉，截至7日12時24分，通過搶築裹頭和雙向“進佔”的方式，團洲垸洞庭湖大堤226米決口已封堵75米。



新華社報導，記者7日上午在現場看到，滿載塊石、砂卵石等物料的卡車緊張投放，大型駁船同步開展水上拋投作業。現場指揮人員介紹，增加水上拋投之後，堵口進度進一步加快。



7日13時許記者從水文部門瞭解到，目前決口內外水位齊平，水勢相對平緩。專家介紹，受大風、船隻過往等因素影響，偶爾

會出現水流變化。