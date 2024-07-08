朋輩調解計劃　林定國：盼學童和平化解衝突

中評社北京7月7日電／據大公報報導，香港家庭福利會昨日舉辦第23屆朋輩調解計劃嘉許禮，律政司司長林定國在社交平台表示，年紀小小也可成為調解員，同學們完成8至20小時的朋輩調解員訓練、調解教育等活動後，期望能學到多聆聽和運用同理心，以和平的方式化解衝突，不僅在原生家庭中，將來踏足社會時也能繼續發揮調解精神。此外，律政司昨日開展第二階段的“傳承共建 法治社會”法治教育領袖培訓計劃，林定國希望透過本次課程，提升教師對於香港法治和普通法制度的認識。



林定國指出，律政司近年一直積極與年輕一代建立溝通橋梁，多聆聽他們的想法和鼓勵他們參與更多推廣調解的工作，如律政司今年5月舉辦的調解周暨調解會議，其中一天就是以青年為主題。



他認為，年輕一代擁有無限的潛力，對於社會的未來扮演著重要的角色，因此讓他們從小認識調解，猶如身上種下一顆和平的種子。林定國形容，調解的應用不只限於朋輩、學校和家庭的範疇，亦能實踐在社會各個領域，例如鄰里關係、勞資、消費者與商戶的糾紛等。



此外，律政司昨日正式開展第二階段的“傳承共建 法治社會”法治教育領袖培訓計劃的首天基礎課程，以多元互動、有趣方式向約120名在各自的學校負責或參與跟法治議題相關的教育工作的老師進行培訓，提升他們向學生及其他教育界持份者推廣一致和正確法治信息的能力和效益。



老師以身作則 才能做好法治教育



林定國致辭時表示，做好法治教育，最重要是培養學生正確的法治觀念，例如自覺性的守法意識，法治教育的本質是培養一種價值觀。



林定國指出，法治觀念有一位“孿生兄弟”，名叫國民身份認同。法治是香港在“一國兩制”下的法治，要培養及灌輸的是尊重及遵守以國家憲法和香港基本法為基礎的法治。



“若不具備國民身份認同意識，不理解、不接受自己是中國人，邏輯上不可能期望他會尊重香港的法治。”林定國說，法治教育必須與培養國民身份教育，平行發展，才能有所成。培養國民身份認同涉及愛國教育，在他看來，愛國教育的關鍵以八個字就能總結，即“休戚與共、同喜同悲”。



他續說，要有效傳授法治相關價值觀，老師必須以身作則。林定國分享親身經歷指，例如小時候，自己的老師教學生不要隨街買東西吃，但第二日早上，林定國便看到老師在街頭吃咖喱魚蛋。這經歷令他反思，究竟是否還要聽從老師日前所教的事情。因此，林定國認為身體力行、以身作則非常重要。