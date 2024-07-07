消息人士稱哈馬斯已初步通過停火提議

中評社北京7月7日電／央視新聞援引外媒7日報導，一名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）消息人士透露，哈馬斯已初步通過了加沙地帶停火和交換被扣押人員的提議，並同意在實施加沙地帶第一階段停火的16天期間，繼續就交換被扣押人員等事項與以色列進行談判。



消息人士稱，哈馬斯方面已經放棄要求以色列在簽署停火協議之前先承諾永久停火。此前，哈馬斯一直堅持，衹有在以色列“明確”承諾永久停火、以軍從加沙地帶全部撤出的條件下才同意與以方簽署停火協議。目前以色列和哈馬斯雙方均未對以上消息作出正式回應。



哈馬斯消息人士稱，談判斡旋方“口頭承諾並保證”停火後，加沙地帶衝突不會再起，以軍從加沙人口稠密地區撤軍，允許流離失所的巴勒斯坦人返回家園，與以色列的間接談判將繼續，直到達成永久停火協議。哈馬斯方面是在收到談判斡旋方的“口頭承諾”之後初步同意了該協議。但哈馬斯希望這些承諾能夠進一步落實在“書面上”。如果以色列同意這麼做，巴以雙方就可能達成一項框架協議，並結束以色列和哈馬斯持續了九個月的衝突。



以色列情報和特勤局（摩薩德）官員表示，以色列拒絕哈馬斯要求斡旋方提供“書面保證”。以色列談判代表團5日前往卡塔爾首都多哈，就加沙地帶停火問題展開新一輪間接談判。半島電視台報導稱，以色列代表團在會談後離開多哈回國，向以色列政府通報談判情況。以色列總理辦公室5日晚間稱，以色列與哈馬斯在停火和被扣押人員交換談判中仍存分歧，以方代表團下周將再赴卡塔爾與哈馬斯繼續進行間接談判。



自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以色列政府與哈馬斯通過間接方式，就停火問題展開多輪談判，因以色列政府與哈馬斯的訴求一直難以達成一致，此前數輪談判均未取得實質性成果。

