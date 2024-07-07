吉林省發佈山洪災害、洪澇災害預警

中評社香港7月7日電／吉林省氣象局7日發佈的最新氣象信息顯示，7日白天到夜間，吉林省白城大部、松原南部有中雨，其他地區有陣雨或雷陣雨。吉林省多個部門聯合發佈了洪澇災害氣象風險藍色預警和山洪災害氣象風險黃色預警。



據氣象專家介紹，受南方氣旋北上影響，6日早晨開始，吉林省中南部出現中到大雨，部分地方出現暴雨或大暴雨。截至7日7時，全省平均降水量22.4毫米。其間，吉林省還出現分散強對流天氣，主要為短時強降水和雷暴大風，多地出現8級以上雷暴大風。



新華社報導，吉林省氣象台7月7日0時2分發佈強對流天氣藍色預警，預計未來24小時，松原南部、長春南部、四平東部、吉林西部部分地方將出現8級以上雷暴大風、冰雹或短時強降水，小時雨強可達20至40毫米，吉林省應急廳、吉林省氣象局聯合提醒注意做好預防工作。



吉林省水利廳和吉林省氣象局7日0時30分聯合發佈山洪災害氣象風險黃色預警，預計7日凌晨到7日白天，遼源、伊通、靖宇、撫松、安圖等地發生山洪災害可能性較大。



吉林省水利廳和吉林省氣象局7日0時28分聯合發佈洪澇災害氣象風險藍色預警，四平東部、遼源的降雨量接近或超過50毫米，且未來降雨還將持續，有可能發生江河洪水、農田漬澇等洪澇災害，建議相關單位或部門密切監測降雨和洪澇災害發生發展情況，調度戒備，加強防範，及時組織會商，適時啟動應急預案，組織受威脅地區群眾轉移，確保人員安全。