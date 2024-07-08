中評熱點：各國專家談全球南方維護和平作用

大會現場（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月8日電（記者 李子寧）第十二屆世界和平論壇7日下午舉行第三場大會，中國國際交流協會副會長艾平、前埃及外長法赫米、前印度外交秘書薩仁山及前東盟秘書長王景榮圍繞“全球南方維護和平的作用”這一主題進行分享並討論。



艾平表示，對於全球南方在維護世界和平當中的作用，主要體現在四個方面。首先是全球南方要充分發揚優良傳統，共同維護世界和平安全。應該說全球南方國家是和平共處五項原則的重要踐行者，正是在全球南方國家的共同努力和推動下，“和平共處五項原則”逐漸被世界各國普遍接受和認可，成為開放包容普遍適應的國際關係基本準則，和《國際法》的基本原則，為人類進步事業做出了不可磨滅的歷史貢獻。當前國際局勢動蕩不安，冷戰思維陣營對抗越來越不得人心，霸權主義、強權政治擾亂世界安寧，已經成為國際和平面臨的最大破壞性因素。廣大全球南方國家積極主張世界多極化和國際關係民主化，普遍認為不能重走陣營對抗，零和博弈的老路，更不能重蹈戰爭衝突的覆轍。全球南方應以共建共享，打造普遍安全的格局，堅持以對話解決爭端，以協商化解分歧，以合作促進安全，推動政治解決國際和地區熱點問題，為維護世界和平穩定貢獻智慧和力量。



二是全球南方還是要著眼發展這一根本任務，攜手促進世界開放發展。發展是人類社會的永恒主題，也是全球南方國家的共同願望，以發展促和平，是中國和平理念與實踐的重要內核。近年來，全球發展進程遭受嚴重衝擊，國際發展合作動能減弱，一些國家鼓吹脫鈎斷鏈，構築小院高墻，企圖通過科技壟斷、技術封鎖、貿易壁壘干擾別國創新發展，維護自身霸權地位，破壞全球經濟穩定，損害世界各國利益。全球南方國家在捍衛自身利益、追求共同發展、增進人民福祉的事業中理念相同，利益契合，要牢牢把握發展議題，合理推動更加包容、更加普惠、更有韌性的全球發展，保障各國平等發展權利，讓各國人民共享發展成果，促進共同發展繁榮。



三是全球南方國家要推動多邊合作，積極參與全球治理。全球南方是多邊主義的積極支持者，踐行以《聯合國憲章》為宗旨和原則的國際關係基本準則，致力於構建更加公正的全球治理體系，代表全球治理改革和國際秩序演變的潮流所向。隨著上海合作組織金磚機制邁出擴元步伐，非盟加入20國集團，全球南方國家在國際和地區事物中發揮更大作用，有力推動建立更加平等、公正、合理的國際秩序。全球南方應當以相互尊重，夯實友好合作的根基，以公道、正義引導全球治理的未來，堅持真正的多邊主義，維護聯合國權威和作用，秉持工商共建共享的全球治理觀。持續提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權。