統一聯盟黨舉辦紀念全民抗戰87周年演講會

7月6日下午，統一聯盟黨假台大校友會館舉辦“紀念全民族抗戰87周年演講會” 中評社台北7月7日電/7月6日下午2時，統一聯盟黨(前中國統一聯盟)假台大校友會館舉辦“紀念全民族抗戰87周年演講會”，演講會主講人有統一聯盟黨主席戚嘉林、勞動黨主席吳榮元、《觀察》雜誌發行人紀欣、海洋大學教授卞鳯奎、中華海峽經貿交流協會理事長蘇恆等五位。與會群眾近百人，座無虛席。座談會由統盟黨婦女部部長宋元率領的《唐韻合唱團》，獻唱“盧溝曉月”與“無名英雄”兩首膾炙人口的抗戰名歌，氣勢磅礡，拉開座談序幕。



戚嘉林主席首先指出，今年的紀念演講會，有其與時俱進的時代意義。因為緑營揚言，中共從未統治過台灣，蔡英文加碼提出“兩岸互不隸屬＂，賴清德則延續此一論述，蠱惑台灣社會。但是，中日甲午之役我國戰敗，被迫割讓台灣，接續日據台灣50年就是“兩岸互不隸屬＂的殖民統治現實。惟抗戰勝利，外部殖民統治勢力消失，“互不隸屬＂現實立即化為泡影。所以，兩岸關係的血脈相連本源基礎，不是外部勢力干涉下人為虛構“互不隸屬謬論＂的陰暗妄語所能面對。未來一旦外力枷鎖解除，在“民族大義＂旭日東升太陽的照耀下，人為建構陰暗的“互不隸屬現實＂立即融消，兩岸關係立刻回到兩岸同屬一中的大歷史，再次締造兩岸統一的偉大歷史。

