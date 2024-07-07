中國傳染病網絡直報系統覆蓋8.4萬醫療機構

中評社香港7月7日電／中國傳染病網絡直報系統現已覆蓋約8.4萬家醫療機構和2.8萬個發熱門診，有200餘家綜合醫院正開展15種以上呼吸道多病原體監測，流感等呼吸道傳染病防控工作取得積極成效。



這是記者從正在海南博鰲舉行的2024世界流感大會上獲得的消息。



“中國政府高度重視流感及呼吸道傳染病的防控和大流行的應對準備工作。”國家衞生健康委副主任、中華預防醫學會會長李斌表示，中國流感防控實現了從單向干預向綜合管理的轉變，採取了強化監測預警、免疫重點人群、推進多病共防、規範疫情處置、落實醫療救治、廣泛宣傳動員的綜合舉措，明顯改善了流感防控的整體效果。



新華社報導，國家疾控局副局長孫陽介紹，目前，中國流感監測網絡已覆蓋全國所有地市，並向陸、海口岸縣級市延伸；2023年，中國哨點醫院累計監測到約1700萬例流感樣病例，網絡監測實驗室檢測樣本100多萬份。同時，中國已在122個地級市布設新冠病毒城市污水監測點。



孫陽表示，下一步，為防範和應對流感等呼吸道傳染病引發的大流行，中國將創新醫防協同機制，升級改造傳染病網絡直報系統，加強從人到環境和動物的全過程風險監測，改進病原識別能力。此外，中國還將加強與世衞組織合作，推動實施新修訂的國際衞生條例。



“通過流感監測，可以及時掌握流感活動和流行情況。”中國疾控中心副主任李群說，對流感病毒的變異進行監測，能為疫苗的選擇提供重要科學依據。



李群表示，由於流感病毒的變異性和難以預測性，維持並提高流感監測工作對於流感疫情的應對和處置非常重要。中國國家流感中心一直致力於促進全球和亞洲地區各國流感人群流感監測和防治能力、流感大流行應對準備能力的共同提高，得到區域國家及國際社會的普遍認可。



2024世界流感大會于7月5日至7日在海南博鰲舉行，會議旨在交流分享全球先進流感及呼吸道傳染病防控技術，加強國家、區域和全球的流感防控應對能力。