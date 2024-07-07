華容團洲垸大堤決口預計9日12時前完成封堵

中評社香港7月7日電／記者從7日下午召開的湖南省政府新聞發佈會上獲悉，截至7日16時許，團洲垸洞庭湖大堤決口戧堤封堵已超過80米，預計在9日12時前完成封堵。



新華社報導，險情發生後，由中國安能集團牽頭，地方有關部門全力做好地面和水上交通管控、搞好物料配合，以每小時四船、2000立方米的進度，加大水上拋投力度，壓實水下基礎，通過平堵和立堵結合，按照每天60至80米的速度推進，確保決口在9日12時前合龍。同時，有關部門提前科學選擇排澇泵站設置點，依照團洲垸排澇方案，隨時做好排澇準備。

