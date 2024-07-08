包道格答中評：台海發生戰爭 中美都受害

美國卡內基國際和平基金會亞洲項目資深研究員包道格（Douglas Paal）答中評社記者問（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月8日電（中評社報導組）美國卡內基國際和平基金會亞洲項目資深研究員包道格（Douglas Paal）日前出席第十二屆世界和平論壇，並就台灣問題和中美如何構建互信的問題回答了中評社記者提問。



關於台海局勢，中評社記者問道，美國總說希望能夠維持台海和平，但卻越來越頻繁對台軍售，一些政客也說他們將在台海地區營造一個“地獄景象”，對此能否談談您的看法？



對此，包道格表示，你們非常有經驗，可以分辨哪些是政客隨意的講話，哪些是嚴肅的發言，有時在美國這樣一個民主國家，很多人說很多話都不需要對後果負責，但是美國官員在過去幾年裡談到涉台表述時候的自律性越來越強，他們在解釋美國在給台灣輸送武器的時候我們是遵循了與台灣關係法的，就是為了確保台灣海峽的現狀。在1970年到1979年的時候，雙方有不同的意見，後來我們簽署了公報，對於對台軍售達成了共識，中方一開始就說不會正式接受對台軍售，但是不會讓它影響中美雙邊外交關係，40年來一直如此，現在我們出現了爭端，怎麼處理非常關鍵，雙方應該建立一個區域性的機制來解決這個問題。



包道格也對中評社記者表示，關於台灣問題，自1972年《上海公報》當中我們就已經列出了一些原則，它作為我們解決雙邊關係的一個基礎使得中國和美國堅持他們各自對於台灣的立場，儘管不是一樣的，但可以共存。他也說，如果台海發生戰爭，沒有人會受益，美國、中國都會成為受害者。美國政府並不想極限施壓使得情況變得越來越糟，我們需要制定一些機制，比如說在必要的情況下有一些遏制或者威懾的做法，使得各方在台灣海峽沒有辦法使用武力，至少在今後的數年當中，我們希望看到一種長期的、走地更遠的雙邊關係。

