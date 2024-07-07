“港車北上”突破100萬輛次

中評社香港7月7日電／據港珠澳大橋邊檢站統計，自2023年7月1日“港車北上”政策落地實施以來，截至7日下午，經港珠澳大橋出入境的香港單牌車突破100萬輛次，粵港澳大灣區融合迎來新里程碑。



新華社報導，據邊檢部門統計，今年上半年，港珠澳大橋珠海公路口岸6次刷新客流車流紀錄，港澳單牌車日均通行量達到7800輛次，港澳旅客超過4.2萬人次，分別佔口岸客流車流總量的56.0%和60.9%，其中“港車北上”月均超11萬輛次，6月份單月首次突破13萬輛次，較政策實施首月增長17倍。



博兆醫療創始人陳博南幾乎每周都要從香港前往珠海，他說：“以前，這樣的行程需要半天時間，現在只需要一個小時，極大提高了我們科研工作的時效性。現在兩地不斷簡化的通關流程，讓通行越來越便捷。”



據介紹，邊檢部門在高度便利化通關方面持續創新管理，不斷簡化邊檢備案手續，積極推動數據共享共用，實現“港車北上”網上申請、網上備案；與珠海市政府合作加快推進提升大橋口岸通關效率項目，年內有望將口岸小客車高峰時段單向通行能力由950輛次每小時，提升至1500輛次每小時，通行能力提升50%以上。



“高增長反映出強需求。對於粵港澳大灣區而言，‘港車北上’既帶來了人氣，又帶來了機遇，它將促進粵港澳大灣區的經濟一體化進程，為區域內的科技創新和產業升級提供有力支持。”香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年說。