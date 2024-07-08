中評關注：多國學者研判經濟安全化趨勢影響

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月8日電（記者 海涵）第十二屆世界和平論壇7月7日下午舉行小組討論，韓國前外交與國家安全事務總統特別顧問文正仁、比利時駐華大使安博寧、美國歐亞集團主席克利夫·庫普坎、中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕、印度中國研究所所長阿卡·阿查裡亞圍繞“經濟安全化：趨勢及影響”分享看法。



文正仁表示，經濟安全是國家安全的延伸。當今世界呈現出四種趨勢，一是對經濟問題過度安全化；二是經濟相互依賴的武器化；三是經濟國家性的重振；四是，過度擔心經濟安全導致雙輸乃至戰爭出現。他說，我們要反思經濟問題安全化的趨勢，各國應當通過發展變得更強大，要尊重市場、尊重全球治理原則，要有開放的心態，避免將所有問題排他化、軍事化。



安博寧表示，協調發展和安全非常重要。歐盟秉持開放策略，希望推進開放公平的貿易。2024年1月份，歐盟提出了其經濟安全戰略，旨在減少身為開放經濟體對關鍵產品的依賴性。歐盟是經濟戰的受害者，希望擁有供應鏈的彈性，保護好自身基礎設施和經濟利益。



克利夫·庫普坎表示，經濟的安全化問題正在進行時，並處在危險時刻，從上而下和從下而上的推動力使這種現象擴大化了。自上而下的推動力在於世界各國政府都在擴大安全概念，這確實破壞了貿易和金融。中美主要涉及三類從上而下的經濟安全化，分別是國家安全、新一代技術、強化供應鏈。這三方面其實就是把經濟安全與去全球化聯繫在一起。一些邊界模糊的做法使經濟問題安全化越來越凸顯，其中中美的領導力仍然是非常重要的。



張宇燕表示，去全球化和經濟安全化的一大背景就是大國博弈力量對比的變化。今天的世界越來越從後冷戰時期單一大國主導走向多極化。世界多極化使一些國家的掌控力、影響力受到損害，隨之而來的對自身利益的維護是經濟安全化的重要原因。經濟的目標是福利最大化，政治的目標它不僅僅是福利最大化，它還有一個權力的最大化，從這個角度也可以拓展對經濟安全化的理解。此外，經濟安全化還與很多國家的國內政治聯繫在一起，比如要考慮選民訴求、不同利益集團的關切等。



阿卡·阿查裡亞表示，如果全球化倒退，所有人都會受損失。中印經貿關係非常強勁，所謂的經濟安全化並沒有影響雙邊的經貿關係。之所以在政策討論中經常會談到減少對中國的經濟依賴，是因為中國的投資和來自中國的貿易是推動印度經濟活力的一個主導因素。中印經貿關係仍然是兩國關係發展的重要基礎，對亞洲也產生著巨大的正面影響。“儘管我們有些民族主義的情緒，但是還不至於談到經濟的安全化。”





