初探烏里雅斯太山 台青捕捉邊疆綠色詩篇

雨後初晴，台青們開始攀登烏裡雅斯太山（中評社 袁曉麥攝） 中評社錫林浩特7月8日電（記者 袁曉麥）7月7日，由北京市台辦、內蒙古自治區台辦聯合主辦的“2024台灣青年邊疆行”參訪團一行抵達烏里雅斯太山，感受草原盆景的獨特魅力。



當日下午，台灣青年邊疆行參訪團一行抵達了被譽為“草原盆景”的烏里雅斯太山。參訪還未開始突逢大雨，一行人便暫時在遊客服務大廳避雨。好在這場雨來去匆匆，不久台青們就得以走入山間，親身體驗山中獨特的自然景觀。



參訪團一行沿著蜿蜒的山路緩緩前行，周圍是連綿起伏的草原綠浪，空氣中還彌漫著雨後青草與泥土的清新氣息。據悉，烏里雅斯太山，這座國家3A級旅遊景區，不僅以其雄偉的山勢吸引著遊客的目光，更以豐富的歷史傳說和獨特的地質奇觀著稱於世。山腳下，一排排裝飾豪華的蒙古包錯落有致，與遠處的山巒、近處的草原構成了一幅和諧的生態畫卷。



在導游的帶領下，參訪團成員們開始了探索之旅。他們沿著山梯攀爬，每一步都踏在自然與歷史的交響曲中。登上山頂，視野豁然開朗，無垠的草原如同一幅巨大的畫卷展現在眼前，讓人心曠神怡。台灣青年們紛紛拿出手機，記錄下這令人震撼的瞬間，仿佛要把這份寧靜與壯美永遠留在心底。

