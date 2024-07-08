日駐華大使：日需與美中對話共促東亞穩定

日本現任駐華大使金杉憲治（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月8日電（助理記者 馬一鳴）中國和日本作為東亞地區的兩個大國，兩國關係健康發展對於地區穩定至關重要。7月6日下午，第十二屆世界和平論壇小組討論在北京市遼寧大廈展開，第六組討論的主題為“中日在東亞的合作”，日本現任駐華大使金杉憲治出席此次討論並發言。據瞭解，金杉憲治自2023年10月始任日本駐華大使，他在此次討論中提到，東亞地區是核心地帶，中日兩國關係的穩定對東亞的穩定起到了很大的作用，但中日仍存在一些問題，需要兩國共同解決，加強管理，緊密合作。他也指出，在中美競爭激烈的背景下，日本需加強與美中的對話，尋找更多共同點。



中日應該在哪些領域促進合作？金杉憲治認為，中日兩國面臨著共同的問題，解決這些問題需要雙方進行密切聯繫和對話。中日兩國可以就環境問題，防災問題，以及全球化過程中的氣侯問題等領域進行合作，他提出，這不僅僅需要兩國政府的支持，也需要中日兩國地方政府、民眾以及企業的積極參與。另外，金杉憲治還表示，中日兩國應該保持互惠關係，保持國民之間的友好感情。他提出，要加強中日兩國年輕人之間的合作和對話。他提到自己曾訪問過中國人民大學、中國外國語大學等中國高校，和那裡的年輕大學生進行過對話，表示希望通過這樣的方式促進中國年輕人對日本的理解。“我也希望更多的中日年輕人進行對話，希望中國年輕人能夠更多的瞭解日本。”他說。

