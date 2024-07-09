中評關注：亞太秩序的東盟方案 前景如何

印度尼西亞前任外交部長 哈桑·維拉尤達（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月9日電（助理記者 馬一鳴）東盟在處理地區衝突與和平方面走出了自己的道路，在推動亞太秩序穩定中發揮著重要作用。東盟方式的核心特徵是什麼，它如何促進地區安全和秩序？隨著地緣政治在該地區的復甦，東盟方式和東盟中心地位面臨哪些挑戰？在大國競爭的時代，東盟方式和中心地位是否仍然重要，前景如何？東盟如何繼續為地區和平與繁榮發揮建設性作用？7月7日下午，第十二屆世界和平論壇中，以“亞太秩序的東盟方案”為題的小組討論在北京市遼寧大廈展開。本次小組討論由雲南大學國際關係研究院院長盧光盛主持，印度尼西亞前任外交部長哈桑·維拉尤達、前東盟秘書長王景榮、越南外交學院代理院長范蘭蓉、中國社會科學院亞太與全球戰略研究院院長李向陽、馬來西亞戰略和國際研究所主席莫哈末·法伊茲·阿卜杜拉出席並發言。



印度尼西亞前任外交部長哈桑·維拉尤達首先指出，“東盟是亞洲的巴爾幹”這種比喻是錯誤的，東盟是最成功的區域組織之一。他提到有四個關鍵因素幫助東盟解決糾紛和防止衝突，第一是對話，東盟制定了這種對話的慣例；第二是衝突解決作為政策的優先事項，比如印尼強調不要把沒有解決的衝突留給下一代人，而是通過直接談判或者第三方斡旋來找到解決辦法；第三是糾紛仲裁，如果談判失敗就接受仲裁裁決；第四是大家庭的支持，東盟成員相互幫助，就像一個大家庭一樣。展望未來，他表示，東盟必須要應對內部和外部的安全挑戰，同時要確保東盟的原則在大國政治的時代依然有效，要維持本地區的和平與穩定。東盟在本地區樹立了一個非常好的榜樣，可以供本地區類似的國家借鑒。



前東盟秘書長王景榮強調了《東盟憲章》的作用，他表示，東盟成立已經有57年了，歷程比較曲折有一些複雜的議題也有很長的會議和辯論，但是最終故事還沒有寫完，東盟作為一個東南亞的組織還是面臨很多的挑戰。《東盟憲章》體現了東南亞國家一直在開展的工作，以及他們對於未來道路的判斷，是一個非常重要的文件。同時，他還指出，不能對東盟喪失耐心和信心，希望在未來基於規則的立場，使用這些規則幫助我們找到新的方案解決地區所面臨的挑戰和分歧。

