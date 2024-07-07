湖南省人大原副主任彭國甫嚴重違紀違法被雙開

中評社北京7月7日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對湖南省人大常委會原黨組成員、副主任彭國甫嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，彭國甫喪失理想信念，背棄初心使命，宣揚個人“政績”，撈取政治資本，政績觀扭曲，違規舉債、虛假化債，大搞統計造假、數據造假，結交政治騙子，在領導幹部利用職權和影響力為親友牟利專項整治中搞虛假整改，嚴重破壞地方政治生態；罔顧中央八項規定精神，搞形式主義、享樂主義；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；道德淪喪，搞權色、錢色交易；對家人不管不教，大搞“家族式”腐敗；利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。



彭國甫嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予彭國甫開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其湖南省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。