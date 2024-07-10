李君如答中評：和平統一對兩岸中國人都好

原中央黨校副校長李君如（中評社 海涵攝） 中評社北京7月10日電（記者 海涵）原中央黨校副校長李君如7月7日在第十二屆世界和平論壇上接受中評社記者採訪時指出，兩岸問題是中國人家裡的事，“家裡的事不要讓外人來摻和，外人參與了事情就會變得複雜化。”國家統一問題的根本在於兩岸都承認自己是中國人。如果大家都承認自己是中國人，那麼中國人和中國人之間沒有什麼無法調和的矛盾，問題會變得很好解決。



“台灣問題是中國內政問題，並不是大國之間的問題。”李君如表示，雖然美國和一些周邊國家試圖干預，但台灣問題不應放在大國關係中去討論。台灣問題是中國國內解放戰爭遺留下來的問題，如何解決由中國說了算。



李君如表示，一些國家鼓動島上一部分人搞“台獨”，最終會害了台灣，造成嚴重後果。多年來，大陸一直主張和平解決台灣問題。兩岸問題是中國人家裡的事，“家裡的事不要讓外人來摻和，外人參與了事情就會變得複雜化。”



賴清德520就職演講發表“台獨”自白，綠營近來“反中抗中”升溫。對此，李君如表示，如果民進黨當局一直在“台獨”之路上走下去，和平統一的難度就會加大。大陸的總體方針是和平統一，“我們也希望能夠和平統一，這對兩岸中國人都有好處。”

