曾艷慧—花彩視界在高雄旗山武德殿隆重開展

藝術家曾艷慧 中評高雄7月8日電（作者 陳雅婷）7月7日，在高雄市旗山區武德殿，一場結合水彩、油彩及花藝設計的藝術展覽盛大開幕。展出了藝術家曾艷慧的精心創作，吸引各界人士前來觀賞這場藝術饗宴，包括台灣藝術研究院院長林富男、台灣好家庭聯誼總會總會長呂耀能、高雄市醫師公會理事長朱光興、高雄市東方藝術學會理事長陳界民及該會創會理事長何明賢、前高雄市觀光協會理事長曾福興等近百人。



藝術家曾艷慧老師是高雄市政府首任觀光局長林崑山的夫人，兩人都是高雄師範大學數學系畢業。曾艷慧任教於陽明國中，年輕時即投入花藝創作及教學，並且在退休後專注於創作水彩與油彩。她多次受邀參展，作品深受好評。此次受高雄市東方藝術學會邀請，在暑假期間於武德殿展出，為高雄市民及遊客帶來一場視覺與心靈的盛宴。



高雄市東方藝術協會理事長陳界民致詞時介紹說，高雄市旗山區武德殿建於1934年，奈於1994年失火燒毀木構後，經當時高雄縣旗山鎮公所於2001年11月修復後重新啟用，是一座文化展藝中心，近年來由該學會經營管理，長期舉辦各類藝術展覽，為東高雄地區市民提供豐富的藝術平台，也吸引了很多遊客。



台灣藝術研究院院長林富男在開幕致詞中說，林崑山、曾艷慧賢伉儷是壯世代的典範。他倆在職場上發揮專業技能，推動教育、經濟與藝術創新，成為企業和社會的中堅力量。此外，林富男盛讚曾艷慧老師的作品《富貴圓滿》。他表示，曾艷慧老師的花藝作品以精緻的構圖和深刻的藝術哲學，傳達了內心豐富的情感。圓形構圖象徵圓滿、和諧和完整，動態的圓環排列象徵生命的流動。粉紅色的牡丹、白色的玫瑰和黃色的蘭花組合，不僅在視覺上對比協調，情感上也喚起對美好生活的嚮往。

