快評：應高度警惕日本對“台獨”勢力的支持

中評社快評/出席第十二屆世界和平論壇的日本前首相鳩山由紀夫在新聞發布會上回答中評社有關台海局勢的問題時說，日本自民黨政府並沒有對國內支持“台獨”的勢力進行任何地約束或者是管理，在賴政府上台後這個問題更為加劇，日本部分政治勢力甚至還在台灣問題上“煽風點火”。但對於日本、美國等國家來說，根本無權對台海問題進行干涉，因為日美兩國都曾經發表正式聲明，承認台灣是中國的一部分，並堅持“一個中國原則”。



鳩山由紀夫說，日本政府在1972年中日實現邦交正常化時共同發表了《中日聯合聲明》，裡面就提及“日本國政府充分理解和尊重中國政府的有關台灣問題的立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。”因此日本政府應當根據有關聲明堅持“一個中國”的基本政策觀點，這是最為重要的。



鳩山由紀夫指出，正是因為日本現政府在有關台海問題上不僅沒有明確表明自己堅持“一個中國原則”，所以才會有那麼多日本所謂的政治家發表煽動“台獨”的言論，這是一個非常不好的趨勢，日本和美國都應該更加明確自己“一個中國”的立場。



鳩山由紀夫所言點出了日本國內的一個危險傾向和趨勢，值得中國高度警惕。



由於種種歷史和現實的原因，日台之間除了密切的經濟、文化關係和頻密的人員往來之外，還有敏感的政治聯繫，日本的右翼和反華勢力一直以或明或暗的方式支持台灣的“台獨”勢力。在當前中日關係複雜嚴峻的當下，恪守中日聯合聲明的原則、互不干涉內政、處理好敏感的台灣問題至關重要！

