以防長：即使加沙停火，仍將與黎真主黨作戰

以防長：即使加沙停火仍將與黎巴嫩真主黨作戰，圖片來源：新華社 中評社北京7月8日電／據新華社報導，以色列國防部長加蘭特7日表示，即使以色列在加沙地帶與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成停火協議，以軍與黎巴嫩真主黨的作戰仍將繼續。



據以色列媒體報導，加蘭特當天在以色列控制的戈蘭高地視察以軍部隊時說，他向以色列南北兩個地區的以軍下達了明確命令，即南部和北部是“兩個獨立地區”。即使以軍在南部與哈馬斯就停火、被扣押人員獲釋達成協議，也與以軍在北部的軍事行動無關，除非黎巴嫩真主黨與以色列達成相關協議。



加蘭特稱，黎巴嫩真主黨等黎武裝組織在以軍空襲中損失450名成員，其中包括15名旅級指揮官和3名師級指揮官。他表示，“現在是關鍵時刻”，“我們已做好應對一切的準備”。



根據以軍7日發表的聲明，當天有數十枚火箭彈和反坦克導彈從黎巴嫩南部射向以色列北部地區，造成火災。以軍對黎南部進行空襲予以回應。



自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨不時向以色列北部發動襲擊，以軍空襲和炮擊黎南部目標進行報復。雙方在黎以邊境的衝突持續至今，黎南部和以北部邊境地區大量居民已撤離。以色列國防軍6月18日發表聲明說，為應對以黎邊境緊張局勢，以軍方已批准在黎巴嫩開展軍事行動的計劃。