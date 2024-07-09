台青邊疆行：我在草原十八歲

台青王志恩在草原迎來了18歲生日，內蒙古自治區台辦主任趙宏（右一）、北京市台辦一級巡視員於鳳英（右二）等人為其慶生（中評社 袁曉麥攝） 中評社錫林浩特7月9日電（記者 袁曉麥）7月7日傍晚，草原上回蕩起一陣《生日快樂》的歌聲。這天是首次到訪大陸的台灣青年王志恩十八歲的生日，他也將在草原上開啟一段特殊的成年禮，留下獨屬於自己十八歲的草原回憶。



當天下午，台青們一行人來到了東烏珠穆沁旗嘎達布其鎮的阿木古楞牧場。殊不知，一場草原成年生日會正在這裡迎接他們的到來。原來，內蒙古自治區台辦主任趙宏在得知當天正是一位台青的十八歲生日，特意安排在草原牧場為其慶生。在接受中評社記者採訪時，趙宏主任表示，我們中華民族認為十八歲具有重要象徵意義，代表著青年正式踏入成年，將承擔起更多社會責任。“因此，我們第一時間就想到要為志恩準備好蛋糕，讓他在草原上過一個難忘的生日。”最後，趙主任為王志恩送上生日祝福，並希望他將來為兩岸交流合作做出更大的貢獻。



跟隨著由北京市台辦、內蒙古自治區台辦聯合主辦的“2024台灣青年邊疆行”參訪團，王志恩來到祖國大陸，在五天的旅程中親身體驗祖國北疆——內蒙古自治區錫林郭勒盟的獨特風情，感受少數民族地區經濟社會發展的全新面貌。看到三層大蛋糕伊始，王志恩的臉上隨之綻放出了一個巨大的笑容，連聲表示感謝。“真的非常感動！也很感謝大家特意為我準備的蛋糕。”王志恩說道。生日會現場也彌漫著友誼和歡樂的氣息，大家圍繞起志恩唱起生日快樂歌曲，在他臉上抹上奶油，為十八歲的少年送上最真摯的生日祝福。“加油少年” “未來可期” “一帆風順”，一句句美好的祝願點綴在藍白相間的蛋糕上，也寫進了少年十八歲的草原回憶裡。在許願環節，王志恩高聲說出了自己的三個生日願望，其中第三個“我希望中華民族實現偉大復興”更是贏得現場台青們的一陣歡呼，有台青回應道：“這個願望一定會實現的。我們會一起幫你一起實現這個願望！”



王志恩對中評社記者表示，這次獨特生日體驗讓他非常驚喜和感動。這一次的生日，不僅是他人生中的特別時刻，更是兩岸青年情感交融、文化共鳴的生動體現。事實上，首次來到祖國大陸已經讓他有幸經歷人生中許多個“第一次”。第一次來到大草原，第一次看到冰雹，第一次感受祖國邊疆的壯麗景色等第。“儘管十八歲生日無法與家人共度，但我在大陸有這麼多朋友陪伴過生日同樣很有意義！”



值得一提的是，一位當地的蒙古族小夥聽到有來自台灣的朋友過生日，便自告奮勇要為壽星送上一首蒙古族歌曲。蒙古包內，歌聲在悠揚的旋律中回蕩，小夥子用他渾厚的嗓音演繹著一首傳統蒙古民歌《額吉的思念》，歌詞講述了草原的遼闊與自由，以及對遠方親人的思念。隨著音樂的流淌，現場的氛圍更加溫馨而熱烈，這份跨文化的共鳴讓兩岸青年之間的聯繫更為緊密。



本次“2024台灣青年邊疆行”活動不僅讓王志恩和其他台灣青年親身感受到了祖國北疆的魅力，也促進了兩岸青年之間的情感交流和文化理解，為兩岸關係的和平發展注入了新的活力。在這個特殊的日子裡，王志恩收穫的不僅僅是生日的祝福，更是一份關於成長、友情和未來的美好期待。

