香港故宮文博館　與法國時尚相遇

香港故宮文化博物館館長吳志華在仔細觀看一件圖案紋飾帶有“中國風”的18世紀法國男性貴族穿著的紅色半長外套。（來源：新華社） 中評社北京7月8日電／踏入幽暗的展廳，仿佛進入時光隧道。頗具年代感的背景音樂中，一束束追光燈聚焦在年代久遠又華麗精美的服裝和配飾上。屏幕上，一些經典老電影的片段在無聲地循環播放。



據新華社報導，香港故宮文化博物館內，近400件18世紀末至20世紀初的法國歷史服飾收藏精品，如同一幅百年時尚長卷，在觀眾眼前徐徐展開，細述關於時尚和服飾的故事。



講述法國時尚百年演變



法國作家莫泊桑在他的小說中有句名言：“在巴黎，寧可沒有床，也不能沒有禮服。”



在策展人、香港故宮文博館副研究員楊悅庭看來，法國服飾時尚曾深刻地影響了世界，其演變也受到多文化交融的影響。



今年是中法建交60周年，香港故宮文博館與巴黎裝飾藝術博物館日前聯合舉辦的“法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770－1910年”特展，展出1770年至1910年期間最具代表性的法國服飾，包括十八世紀的宮廷禮服、十九世紀中期的裙撐，以及“高級定制之父”查爾斯·弗雷德里克·沃斯設計的裙裝等珍藏，回顧時代變遷下法國時尚潮流的百年演變。



比如為了勾勒出符合當時審美的身形，貴族女性的緊身胸衣和裙撐對女性身體進行了極致的約束。為避免過度勒腰引發缺氧，貴族女性通常會隨身佩戴香料盒，通過芳香氣味來提神。同場展出的香料盒，小巧精致，配以金色鏈條方便攜帶。



