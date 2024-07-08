考察團隊在海南島東部目擊到大量鯨豚類動物

7月6日，一群弗式海豚在海南島東部海域暢游。（圖源：新華社） 7月6日，一群弗式海豚在海南島東部海域暢游。（新華社） 中評社北京7月8日電／據新華社報導，近日，“心系‘海棠’海洋生物多樣性”考察團隊在海南島東部海域目擊到大量鯨豚類動物，包括短肢領航鯨、弗氏海豚、糙齒海豚等。



據科研人員介紹，此次觀測到的群體包含大量母子對，充分展現了我國南海豐富的生物多樣性。



據瞭解，本次考察活動由海南省海洋廳、三亞市農業農村局、中國科學院深海科學與工程研究所、藍絲帶海洋保護協會共同開展。