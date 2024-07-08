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法國國民議會選舉第二輪投票開始
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2024-07-08 10:27:38
7月7日，一名女子在法國巴黎近郊的克里希市投票。圖片來源：新華社
中評社北京7月8日電／據新華社報導，法國國民議會選舉第二輪投票7日在法國本土全面展開。來自多個政黨的1000多名候選人將角逐577個國民議會席位中的501個席位。此前，在6日30日舉行的首輪選舉中已決出76個議席。
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