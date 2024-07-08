產量齊增　天山南北加“油”增“氣”

6月29日拍攝的中國石油塔里木油田滿深301-H1井（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京7月8日電／據新華社報導，錯落有致的抽油機頻頻“頷首”，整齊排列的壓裂車馬達轟鳴，星羅棋布的采氣樹日夜不停……從塔克拉瑪幹沙漠到准噶爾盆地，新疆各大油田今年上半年產量齊增，天山南北為保障國家能源安全加“油”增“氣”。

