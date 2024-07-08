【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
】
產量齊增 天山南北加“油”增“氣”
http://www.CRNTT.com
2024-07-08 10:52:26
6月29日拍攝的中國石油塔里木油田滿深301-H1井（無人機照片）。（圖源：新華社）
中評社北京7月8日電／據新華社報導，錯落有致的抽油機頻頻“頷首”，整齊排列的壓裂車馬達轟鳴，星羅棋布的采氣樹日夜不停……從塔克拉瑪幹沙漠到准噶爾盆地，新疆各大油田今年上半年產量齊增，天山南北為保障國家能源安全加“油”增“氣”。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
新疆軍區某邊防團官兵在界碑前重溫入黨誓詞
(2024-07-04 11:12:31)
網評：新疆奮力推進“一帶一路”核心區建設
(2024-07-03 15:19:14)
新疆烏什7.1級地震受災群眾喜遷新居
(2024-07-02 12:26:30)
新疆軍區某團深化融合訓練提升協同效能
(2024-06-17 09:49:32)
新疆軍區某火力團實彈射擊訓練掠影
(2024-06-06 09:20:28)
中評觀察：新疆社會巨變“以疆制華”是妄想
(2024-06-04 00:51:26)
新疆文藝演出亮相科威特“中國文化體驗日”
(2024-05-29 16:34:34)
陳文清：著力推進新疆反恐維穩法治化常態化
(2024-05-27 11:29:37)
父子齊上陣 美國傳奇車手情定環塔
(2024-05-26 17:53:08)
兩部門組織開展旅遊專列援疆援藏活動
(2024-05-22 11:06:31)