揭露美國政府機構炮製“伏特台風”內幕

（圖源：央視新聞） 中評社北京7月8日電／據新華社報導，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團4月15日聯合發布專題報告，首度對美方炒作所謂“伏特台風”組織的真實來源進行溯源分析，揭示了該組織勒索病毒犯罪團夥的真實面目和美方借此對華炒作的幕後真相。



近期，聯合技術團隊全面分析各方協同掌握的實錘數據，並結合最新調查結果對這一對華抹黑行動進行全場景還原。“伏特台風”行動是由美國情報機構幕後策劃，美國國會反華議員、美國多個聯邦政府行政單位以及“五眼聯盟”國家網絡安全主管部門共同參與的一場虛假信息和輿論操控行動，符合美式網絡營銷的典型特徵，屬於徹頭徹尾的、基於精準廣告投送的“認知域”作戰。



三大疑點掀開炮製預警內幕



通過進一步列舉和分析美方機構發布的報告、美政府行政部門採取的行動和美國重要政治人物言論，發現美方所謂證據和相關言論自相矛盾，其中主要存在三大疑點。



疑點一：篡改已有證據，上演現實版“掩耳盜鈴”。早前聯合技術團隊披露報告中對“伏特台風”溯源分析發現，其與美國威脅盟公司披露的名為“暗黑力量”的勒索病毒犯罪團夥關係密切。報告發布後，美方為掩蓋證據，竟然指使威脅盟公司將已經發布的報告內容進行篡改，上演現實版“掩耳盜鈴”。



據威脅盟公司不具名人士提供的消息稱，威脅盟公司是受到了美國政府相關部門施壓後，對報告進行了修改。由此可以推斷，美國網絡安全企業廣泛存在被美國政府相關部門操縱的情況。



疑點二：美國官方與網絡安全企業尚未“對齊口徑”。“五眼聯盟”國家預警通報中聲稱，“伏特台風”組織入侵了美國網件公司等供應商生產的網絡設備，並將其作為跳板（進一步實施攻擊）。翻閱美國網件公司發布針對“伏特台風”組織攻擊的安全公告，其公開表示尚未發現所謂“伏特台風”組織針對該公司產品的任何漏洞攻擊活動。

