﻿法國或現懸峙議會　影響歐洲穩定

圖：勒龐領導的國民聯盟料成為法國國民議會第一大黨。＼法新社 中評社北京7月8日電／據大公報綜合法新社、紐約時報、BBC報導 法國國民議會選舉第二輪投票7日舉行，極右翼政黨國民聯盟預計將成為第一大黨，但難以獲得絕對多數議席（289席），這意味著法國可能出現懸峙議會。投票前夕，法國社會高度緊張，內政部長達爾馬寧部署3萬名警察維持秩序，以確保“極左和極右都不會製造混亂”。無論最終結果如何，極右翼崛起已成事實，將從此改變法國的政治格局，並對歐洲經濟穩定產生深遠影響。



法國國民議會選舉第二輪投票7日舉行，1000多名候選人角逐國民議會577個議席中的501個，其餘76個議席在6月30日首輪投票中已決出。在首輪投票中，極右翼政黨國民聯盟獲29.26%選票，加上部分與其結盟的右翼共和黨人士的選票，國民聯盟陣營總共獲得約33%選票；左翼聯盟“新人民陣線”獲28.06%選票；法國總統馬克龍領導的中間派聯盟“在一起”獲20.04%選票。



5日公布的幾項最新民調顯示，國民聯盟及其盟友最終將贏得170至210個議席，雖是第一大黨，但達不到代表絕對多數的289席；“新人民陣線”將贏得155至185席；“在一起”將贏得95至125席。考慮到中左翼拒絕與極右翼聯合執政，且中左翼內部也存在分歧，法國或將出現群龍無首的懸峙議會，屆時可能尋求組建由無黨派專家領導的“技術性政府”。自1958年第五共和國成立以來，法國還從未出現過這種“技術性政府”。



極右翼對年輕人吸引力增



為阻止國民聯盟掌權，超過210名晉級第二輪投票的中左翼候選人宣布退選，希望集中反極右的票源。但這種策略在一些地區可能適得其反。在法國勃艮第西北部地區，國民聯盟候選人羅伊在首輪投票中以44.5%的得票率領先，排名第三的左翼候選人決定退選，並呼籲其支持者投票給排名第二的中間派候選人維利爾斯。64歲的退休人士蒂西埃說，他第一輪投票給維利爾斯，但現在反而打算支持國民聯盟。

