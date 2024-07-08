風采丨記安徽省蒙城縣紀委常委王從剛

圖為王從剛（左）在樂土鎮雙龍村走訪，收集群眾對紀檢監察工作的意見建議。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月8日電／風采丨讓每起信訪處置都經得起檢驗——記安徽省蒙城縣紀委常委王從剛

來源：中央紀委國家監委網站報導，



“一定要把事實查清楚，讓每起信訪處置都經得起檢驗……”



“群眾來信來訪，是信得過紀檢監察機關，必須把他們的事放在心上、抓在手上……”



日前，安徽省蒙城縣紀委監委召開信訪工作會議，該縣紀委常委、信訪室主任王從剛對今年以來信訪件辦理情況進行點評，並分享了自己從事紀檢監察信訪工作的心得體會。



自2016年12月從部隊轉業到蒙城縣紀委工作，王從剛長年奮戰在監督檢查、審查調查和信訪工作一線。擔任第三紀檢監察協作區負責人後，他主動尋思路、找方法，查辦疑難案件，啃下不少“硬骨頭”，辦理一批在當地有影響的案件；擔任縣紀委常委後，他組織查辦了多起留置案件，取得了良好的政治效果、紀法效果和社會效果；兼任信訪室主任後，他大力推動解決群眾信訪訴求，辦結一批“老大難”信訪件，全縣紀檢監察機關接收信訪舉報總量、重復信訪舉報數大幅下降。2022年9月，王從剛被評為全國紀檢監察系統先進工作者。



創新做實紀檢監察協作區工作



監察體制改革後，亳州市針對鄉鎮紀檢監察力量薄弱、“熟人社會”監督難等問題，探索建立鄉鎮（街道）紀檢監察協作區，將其作為持續推進全面從嚴治黨向基層延伸的重要抓手。蒙城縣紀委監委設立第三紀檢監察協作區，負責聯繫樂土鎮、楚村鎮、三義鎮和籬笆鎮。



紀檢監察協作區在當時是個“新事物”，工作人員大多是新手，有的甚至沒有紀檢監察工作經驗，更別說辦案經驗了，如何提高紀檢監察幹部履職能力、提升基層監督質效等諸多問題都亟待解決。蒙城縣紀委監委領導班子經過深入研究，決定由思路清晰、作風扎實、業務能力強的王從剛擔任第三紀檢監察協作區負責人。

