韓國逾千師生食物中毒　疑因泡菜受污染

圖：韓國逾千師生食物中毒，源頭疑為受污染的泡菜。＼大公報資料圖片 中評社北京7月8日電／據大公報援引BBC報導：韓國全羅北道南原市近期發生疑似食物中毒事件，涉及多所學校，出現了超過1000名疑似食物中毒的患者，而感染的源頭可能是受諾如病毒污染的泡菜。



南原市當局在當地時間5日確認，至少有996名疑似食物中毒患者，但當地媒體表示，6日下午感染人數已經攀升到了1024人。



據韓國《每日經濟新聞》6日報導，南原市有多所學校出現超過1000名疑似食物中毒的患者。



截至6日13時，南原市內小學、初中、高中的疑似食物中毒患者人數為1024人。有24所學校出現疑似食物中毒患者。這些學校的學生和教職員工出現了嘔吐、發燒、腹瀉、腹痛等疑似食物中毒的症狀。



報導稱，由於從學校供應的泡菜中檢測出諾如病毒，南原市暫停了相關公司所有產品的生產、流通和銷售。一名當地官員表示，為了查明食物中毒的原因，計劃進行進一步的流行病學調查，並將盡最大努力防止食物中毒的擴散。



諾如病毒（norovirus）是一種腸胃病毒，傳染性極強，可通過污染的水源、食物、物品、空氣等傳播，會引起胃痛、嘔吐、腹瀉等症狀。患者症狀通常持續1至3天，但是可能兩周後仍具有傳染性。