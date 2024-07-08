雲南開展專項行動優化營商環境

雲南省昆明市西山區紀委監委聚焦行政審批事項辦理、惠企政策落實等服務企業重點環節開展監督，督促落實優化營商環境措施。圖為該區紀檢監察幹部在雲南海口產業園區瞭解情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月8日電／得意之筆丨雲南開展專項行動優化營商環境 解難點 治痛點 疏堵點

來源：中央紀委國家監委網站



本期看點



雲南省各級紀檢監察機關以全省開展的優化營商環境“暖心行動”為抓手，持續推進優化營商環境監督治理專項行動，瞄准損害營商環境突出問題，解難點、治痛點、疏堵點，通過深入一線監督檢查，嚴查不正之風和腐敗問題，持續發力推動構建親清新型政商關係，為雲南經濟社會高質量發展營造良好的發展環境。



“建議你單位加強對關鍵崗位廉政風險點的梳理排查，對較高風險崗位實行定期輪崗……”近日，雲南省威信縣紀委監委向縣住房和城鄉建設局發出紀檢監察建議書。



之前，該局4名幹部職工因利用職務便利違規經商、違規兼職獲利、收受管理服務對象禮品禮金等問題先後受到相應處理。



“聚焦縣住房和城鄉建設局個別黨員幹部以權謀私、吃拿卡要、政商關係‘親’‘清’不分等問題，我們提出5條建議，督促制定整改措施、完善制度、強化監管。”威信縣紀委監委有關負責人說。針對破壞營商環境典型問題，該縣紀委監委堅持“查、改、治、立”有機統一，舉一反三推進整改，不斷提升治理實效。



優化營商環境是關係經濟社會高質量發展的重要舉措。雲南省紀檢監察機關自2022年3月起開展優化營商環境監督治理專項行動，嚴查損害營商環境問題。2023年以來，雲南省委在全省範圍內部署開展優化營商環境“暖心行動”，全省各級紀檢監察機關立足職能職責，持續深化優化營商環境監督治理專項行動，聚焦營商環境重點領域、關鍵環節，不斷創新監督方式，以精準監督助力營商環境優化升級。

