7月6日，在2024世界人工智能大會，參觀者在訊飛星火大模型演示屏前體驗交流。圖片來源：新華社 7月6日，在2024世界人工智能大會，工作人員（右二）指導參觀者現場體驗WPS AI辦公軟件。圖片來源：新華社 中評社北京7月8日電／網評：觸摸AI發展新脈動——2024世界人工智能大會觀察



來源：新華社



以完善的工業體系為AI發展提供支撐，促進大模型、人形機器人賦能百業；推動技術、應用國際交流；堅持彌合智能鴻溝，共建全球治理體系……



7月4日至6日在上海召開的2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議上，來自多個國家和地區的科學家、企業家，腦力激蕩，共同暢想“以共商促共享，以善治促善智”的智能新未來。



“智”造新場景加速湧現，



數萬根小鋼絲，組成剛通車的深中通道大橋主纜；一根鋼絲就能吊起3輛小汽車……這樣高強度的特種鋼，來自中信泰富特鋼的全球特鋼行業首座燈塔工廠。記者走進大會展廳，燈塔工廠正具象化地向觀眾展示高爐“黑箱透明化”。





新品研發效率提升56.6%、不合格率下降47.3%、機時產量提升15%，精確的數據展現，使得鋼鐵行業在“智慧大腦”的調度下如虎添翼。“中信已成功打造兩座全球燈塔工廠。”中信集團黨委副書記、總經理張文武說，多項AI應用已在中國、美國、摩洛哥、墨西哥等全球29個製造基地使用。



新賽道、新場景中，中國人工智能展現出源源不斷的向“新”力。



展廳門口，18款人形機器人或站或行，頗為壯觀。電動垂直起降飛行器eVTOL等“造機新勢力”把真機搬到現場，可載貨或載人；百度文心一言、商湯日日新等大模型能“作詩”更能做事，生成式AI成為藝術家、設計師的新幫手，“濃縮”後的大模型還能上車、上機，創造人人都有智能助手的新圖景……



世界知識產權組織7月3日發布的報告顯示，2014年至2023年，中國生成式人工智能專利申請量超3.8萬件，居世界第一。



讓大模型更懂各行各業、讓人人未來都能用上大模型。中國人工智能產業正加速發展，賦能千行百業。



金山辦公首席執行官章慶元表示，辦公軟件可以推動組織在線化、溝通在線化、協作在線化，“金山辦公正在積極接入國內主流頭部大模型，進一步推動辦公智能化，為千行百業高質量發展提供基礎設施”。



大會上，工業和信息化部副部長單忠德表示，目前我國已經培育421家國家級智能製造示範工廠，人工智能企業數量超過4500家，算力規模位居全球第二。