特寫：“第二道防線”上的守護者

這是7月7日拍攝的橫亘在湖南省岳陽市華容縣團洲垸和錢南垸之間的錢團間堤（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京7月8日電／聚焦防汛抗洪丨特寫：“第二道防線”上的守護者



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7月7日清晨5點，晨光熹微，湖南省岳陽市消防救援支隊的120餘名消防隊員們已經集結在間堤上，開啟一天的工作。



記者在湖南華容縣團洲垸洞庭湖大堤決堤現場瞭解到，自堤潰後，加固“第二道防線”的工作緊張進行。“第二道防線”是離決口不遠處的錢團間堤，這是一道橫亘在團洲垸和錢南垸之間、長約14.3公里的間堤，守護著隔壁錢南垸的十餘萬畝良田和百姓的家園。



5日出現險情後，岳陽市消防救援支隊隊員們爭相報名，迅速趕赴現場搶險。



“這幾天，我們一直駐守堤上，承擔了多項任務。今天我們負責對間堤進行清基掃障，方便巡險查險。”岳陽市消防救援支隊政府專職消防員帶訓隊長湯敏介紹。



隨著破堤而入的洪水湧入垸內，錢團間堤擋水面範圍越來越大，堤身的土壤水分含量升高，地面滲水等險情已經陸續出現，因此需要24小時不間斷嚴密排查，以便及時處置。



烈日高照，暑熱蒸騰，光禿禿的間堤上沒有任何遮擋物，陽光暴曬大地。記者看到，許多消防隊員臉曬得黝黑，顧不上擦去額頭汗珠，手上的工作始終沒有停止。



從5號到現在，許多隊員只合眼了幾個小時，其間還有不少隊員因高溫中暑，但還是堅持完成了手頭的任務。



記者在現場看到，從5日下午開始，由消防、武警、民兵等組成的隊伍持續對間堤堤身堤腳實施清基掃障、鋪設彩條布和堆放沙袋等工作。到了深夜，還有不少巡防隊員，排成一排，打著手電，沿著堤腳仔細排查。

