新時代中國調研行之看區域·中部篇——江西

6月3日，江西省大氣污染防治作戰指揮部人員對全省環境空氣質量開展日常數據盯控和分析。（圖源：新華社） 中評社北京7月8日電／山水變現 空氣有價——探訪江西多地“兩山”轉化新場景



來源：新華社



記者近日走進位於江西宜豐縣的一家礦泉水企業的大型生產車間，過濾、殺菌、吹瓶、洗瓶、灌裝、貼標……全自動化的無人生產線正在高速運轉。“今年上半年公司礦泉水產量2200多萬箱，同比增長37%。”企業負責人指了指廠房一側的地下水抽水泵房，笑著說，企業發展的關鍵就在這裡。



這家礦泉水企業的發展，得益於一場特殊的“交易”。去年12月，江西萬載縣以每年每立方米0.24元的交易價格，向宜豐縣轉讓了每年63萬立方米的區域水權，這是江西省首例地下水區域水權交易案例。



為瞭解決“指標性缺水”讓經濟發展受限的難題，宜豐縣向同處錦江流域、擁有富餘指標的萬載縣申請了水權交易，萬載縣因此每年可獲得15.12萬元水權轉讓收入。“通過有效盤活水資源，宜豐縣僅引進的一家礦泉水企業年繳稅額就過億元。”宜豐縣生態環境局局長冷發平說，水權交易消除了用水需求與用水指標不匹配的尷尬。



這起水權交易是江西一汪“活水”變現增值的生動寫照。數據顯示，2023年江西省累計完成水權交易253宗，交易水量總計1億立方米。



與此同時，近年來，江西各地對招商引資項目設立“生態門檻”，通過嚴控“兩高”項目引入，全省空氣質量顯著改善。



走進江西省生態環境廳大氣污染防治作戰指揮部，只見智能屏幕上實時顯示全省11個設區市的空氣質量數據和大氣主要污染物指標變化情況。通過精準分析調度，江西形成了一套科學完備的大氣污染現代化治理體系，確保常態化管控和應急應對有力有序。

