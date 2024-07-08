高雄“救國團”舉辦幼獅青年盃籃球賽

高雄市團委會副主任委員陳正怡主持開球 高雄市團委會副主任委員陳正怡主持開球 中評社高雄7月8日電（作者 陳雅婷）高雄市“救國團”幼獅青年盃三對三籃球賽7月6日在福誠高中多功能運動場舉行。賽事吸引來自高雄市各區的籃球愛好者共111支隊伍、約500位學生參加。賽事分為國中、高中及大專組，並分男女六個組別，展現青年學子的運動才華與團隊合作精神。



活動由“救國團”高雄市團委會副主任委員陳正怡致詞，她說，“救國團”辦理三對三籃球賽已邁入第14年，不僅是一場競賽，更是一個展示青春風采、激發團隊精神的平台。這次賽事充分體現“救國團”設立宗旨，即培養青年領袖、促進青年成長、服務社會。她希望通過此賽事，相信能鼓勵更多青年朋友參與體育運動，強健體魄、培養合作精神，並在比賽中享受籃球的樂趣。尤其在暑假期間，這是一個揮灑青春、遠離毒品和手機的重要時機。



籃球活動深受青少年喜愛，在這次比賽中，各隊球員展現出色的技巧和體能。他們在場上奔跑、傳球、投籃，展現無限激情與努力。無論勝負，每位球員都經歷挑戰與成長，這正是籃球運動的魅力所在。



經過一連串激烈比賽，下午成績揭曉，各組冠軍隊伍脫穎而出。大專男子組由“平均150X廣安達企業行”奪冠，大專女子組冠軍是“誰最可愛”。高中男子組冠軍為“普門A”，高中女子組冠軍為“隊名要取什麼”。國中男子組冠軍為“送你下去”，國中女子組冠軍為“高市民族A”。籃球賽希望向青少年宣導正當休閒健康活動，提升熱情，發揮潛能，超越自我。



本次活動得以順利舉行，特別感謝陳啟川先生文教基金會、欣雄天然氣股份有限公司、東南水泥股份有限公司等單位熱情贊助。也感謝“立法委員”許智傑、林岱樺、柯志恩及前“立法委員”黃昭順、前民政局局長曹桓榮、高雄市議員陳麗娜、高雄市團友會會長林武智等貴賓的蒞臨與支持。特別感謝“救國團”高雄市三民區團委會的義工夥伴及美濃國中的協助，讓熱愛籃球的青年學子得以揮灑熱情。

