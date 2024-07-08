新思想引領新時代　創造中華民族更大奇跡

創造中華民族新的更大奇跡——新思想引領新時代改革開放述評之一。圖片來源：新華社 中評社北京7月8日電／網評：創造中華民族新的更大奇跡——新思想引領新時代改革開放述評之一



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“改革開放是黨在新的時代條件下帶領全國各族人民進行的新的偉大革命，是當代中國最鮮明的特色。”



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央創造性提出並深刻闡明全面深化改革的歷史定位和重大意義，凝聚起全黨全國“將改革進行到底”的堅定信念和磅礴力量，在新的歷史起點上把新時代改革開放推向新境界，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興注入不竭動力。



實現中華民族偉大復興的關鍵一招



“實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想”。2012年11月29日，在國家博物館參觀《復興之路》展覽時，剛剛上任的習近平總書記莊嚴宣示。



幾天後，習近平總書記首次赴地方考察選擇了改革開放前沿廣東。



改革開放，是堅持和發展中國特色社會主義、實現中華民族偉大復興的必由之路。



彼時的中國，正行至新的歷史關頭，也肩負新的歷史重任——我國進入全面建成小康社會決定性階段，美好的願景成為緊迫任務。



環顧國內外環境，審視機遇與挑戰，習近平總書記明確強調改革之於國家、之於民族的重要意義：



“改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，也是決定實現‘兩個一百年’奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的關鍵一招。”



回顧過去，中國共產黨領導下的改革開放，創造了第二次世界大戰結束後，一個國家經濟高速增長持續時間最長的奇跡。



面向未來，也唯有堅持改革開放，國家發展才能獲得源源不斷的強大動力，黨和人民才能在滾滾時代潮流中大有作為，中國特色社會主義事業才能枝繁葉茂、生機無限。



“實現中華民族偉大復興的中國夢，必須在新的歷史起點上全面深化改革”。中國共產黨人以果斷決策和堅定行動，向世人表明全面深化改革的決心。



黨的十八屆三中全會將“全面深化改革的重大意義”明確寫入《中共中央關於全面深化改革若幹重大問題的決定》，開啟全面深化改革、系統整體設計推進改革的新時代。



隨即，全面深化改革納入“四個全面”戰略布局；中央深改領導小組會議和中央深改委會議加強了改革頂層設計；系統總結改革開放寶貴經驗，不斷推進理論和實踐創新，為改革注入強大思想和行動力量；部署和推進一系列改革攻堅戰，用改革的思路和辦法解決了許多難題，辦成了許多大事……



2018年11月，上海，首屆中國國際進口博覽會，習近平總書記邀請外國領導人登上復興號高鐵的模擬駕駛台。當時速達到350公裡，外國領導人連聲贊嘆：“太快了！”



“快”，也許是對新時代中國改革發展最直觀的概括。



改革潮起，帶來一個活力中國：全面深化改革突出制度建設這條主線，堅決破除一切妨礙科學發展的思想觀念和體制機制弊端，著力構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系……



改革潮起，帶來一個美麗中國：生態文明建設被納入“五位一體”總體布局，生態文明制度體系基本建立。人們在享有豐富物質財富的同時，能遙望星空、看見青山、聞到花香……



改革潮起，帶來一個開放中國：從舉辦首屆中國國際進口博覽會到制定外商投資法，從降低關稅水平到擴大外資市場准入，中國改革的腳步不停滯，開放的大門越開越大……



改革潮起，帶來一個幸福中國：收入分配制度改革持續深化，建成世界上規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衛生體系，戶籍制度改革打破橫亘在城鄉之間的戶籍二元化壁壘……



十多年闖關奪隘，2000多個改革方案涉及衣、食、住、行等各個環節，覆蓋經濟、政治、文化、社會、生態文明等各個領域。沉甸甸的成績單，記錄全面深化改革造福人民的溫暖步伐，生動詮釋“讓人民生活幸福是‘國之大者’”。



“我堅信，中華民族偉大復興必將在改革開放的進程中得以實現。”習近平總書記的話擲地有聲。



秉承數千年變革和開放的精神氣韵，中國共產黨接續推進改革開放這場偉大革命，黨和國家事業煥發出新的生機活力，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。



當代中國發展進步的活力之源



中國共產黨人幹革命、搞建設、抓改革，從來都是為瞭解決中國的現實問題。



當全面深化改革大潮初起之時，正是各類風險挑戰交錯叠加、更多“發展起來以後的問題”亟待破解之際。



經過改革開放後幾十年的高速增長，中國發展已站到新的起點。



解決了溫飽並總體實現小康，人民對美好生活的向往從“有沒有”轉向“好不好”；既要破解“發展起來之後”的煩惱，又要邁過“進一步發展”繞不開的坎。



敏銳把握時代之變，抓住關係全局的歷史性變化，習近平總書記深刻指出：“中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。”



從“有沒有”到“好不好”，還有相當一段距離，迫切需要通過改革來打通“不平衡不充分的發展”的制約。



“中國要抓住機遇、迎接挑戰，實現新的更大發展，從根本上還要靠改革開放。”2014年，習近平總書記在接受俄羅斯電視台專訪時話語堅定。



支持建設共同富裕示範區，在實現共同富裕方面積極探索路徑，不斷積累經驗；推進最高人民法院設立巡回法庭、以審判為中心的訴訟制度改革等司法體制改革；個人所得稅改革持續惠及百姓民生；教育體制改革不斷縮小地區和城鄉差距……



從福利到權利、從生存到發展、從物質到精神，新時代全面深化改革，讓不同群體、不同年齡、不同身份背景的人們收穫著改革帶來的豐碩成果。



發展是黨執政興國的第一要務。面對經濟增速換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”，中國怎樣發展？



向改革要動力，向開放要活力。



2015年10月，凝聚著對中國發展道路的深入思考和接續實踐，黨的十八屆五中全會提出創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，開啟一場關係發展全局的深刻變革。2017年10月，黨的十九大作出明確判斷，“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段”。



從制約高質量發展的突出問題和關鍵環節入手，全面深化改革重點突破、全面布局：



加快實施創新驅動發展戰略，完善科技創新體制機制，創新活力競相迸發；以區域協調發展戰略經略城鄉區域格局，發展空間進一步拓展；聚焦民生領域短板弱項深化體制機制改革，人民群眾獲得感、幸福感、安全感持續增強……



從統籌推進自貿試驗區建設到高質量高標準建設海南自由貿易港，從頒布實施外商投資法到簽署區域全面經濟夥伴關係協定，從開創性的進博會到規模盛大的服貿會……



更高水平開放型經濟新體制加快形成，中國在開放發展中爭取戰略主動。



當改革開放航船駛入深水區，前方是更加壯闊的航程，也少不了驚濤駭浪。



船到中流浪更急、人到半山路更陡。全面深化改革，所處的正是愈進愈難、愈進愈險而又不進則退、非進不可的時候。



習近平總書記作出“現在我國改革已經進入攻堅期和深水區”的重大判斷，指出“容易的、皆大歡喜的改革已經完成了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是難啃的硬骨頭”。



在最難處攻堅，向關鍵處挺進。



深化農村土地制度改革，打破阻礙民營經濟發展的各類“卷簾門”“玻璃門”“旋轉門”，力克群團“機關化、行政化、貴族化、娛樂化”，一體推進黨的紀檢體制改革、國家監察體制改革、紀檢監察機構改革……



把握新形勢新特徵，以習近平同志為核心的黨中央以巨大的政治勇氣和智慧，向積存多年的頑瘴痼疾開刀，堅決破除各方面體制機制弊端，引領改革全方位展開、向縱深挺進，許多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構。



大踏步趕上時代前進步伐的重要法寶



夏日，山東日照港，萬噸貨輪一字排開，展現出港通四海的宏大氣魄。



“最年輕”的5億噸級港口、全球首個順岸開放式全自動化集裝箱碼頭、年貨物吞吐量居世界第七位……改革開放的神奇力量，讓這座港口從寂寂無名到挺立潮頭。



今年5月，習近平總書記考察山東並主持召開企業和專家座談會，強調“進一步全面深化改革，要緊扣推進中國式現代化這個主題，突出改革重點，把牢價值取向，講求方式方法，為完成中心任務、實現戰略目標增添動力”。



行之力則知愈進，知之深則行愈達。進一步全面深化改革，是我們大踏步趕上時代前進步伐的重要法寶，決定著中國式現代化的成與敗。



大踏步趕上時代前進步伐，必須順應時代發展新趨勢——



夏陽艶艶，荷葉田田。“華北明珠”白洋澱，游船穿梭往來，飛鳥翩然掠過。遊客們感嘆，雄安不是“城中綠”，而是“綠中城”。



從謀劃選址到規劃建設，習近平總書記親自決策、親自部署、親自推動，一筆一畫為“千年大計、國家大事”描繪壯美藍圖。



7年來，雄安新區拔地而起，一座高水平現代化、環境友好型城市日新月異，成為新時代全面深化改革的生動注腳。



創新決勝未來，改革關乎國運。



在強國建設、民族復興的新征程上，我國發展面臨新的戰略機遇、新的戰略任務、新的戰略階段、新的戰略要求、新的戰略環境。推進中國式現代化是一項前無古人的開創性事業，還有許多未知領域，更加需要我們在實踐中繼續大膽探索、改革創新，讓中國式現代化走得更實、行得更穩。



大踏步趕上時代前進步伐，必須順應實踐發展新要求——



安徽合肥，第三代自主超導量子計算機“本源悟空”上線運行，量子計算機的整機運行效率大大提升；四川綿陽，無人機成為麥田春管的“新農機”，大幅提升田管效率……神州大地，向“新”而行，以“質”致遠。



從在地方考察時首次提出“新質生產力”，到在中央經濟工作會議部署“發展新質生產力”；從在主持中央政治局集體學習時對新質生產力進行系統闡述，到在全國兩會上強調“因地制宜發展新質生產力”……習近平總書記就發展新質生產力作出一系列重要論述、重大部署。



新質生產力代表先進生產力的演進方向。面對實踐發展新要求，必須進一步全面深化改革，形成與新質生產力相適應的新型生產關係，為高質量發展注入強勁動能。



大踏步趕上時代前進步伐，必須順應人民群眾新期待——



2024年6月27日，習近平總書記主持召開中共中央政治局會議。會議提出進一步全面深化改革應貫徹的原則，其中就包括“堅持以人民為中心，尊重人民主體地位和首創精神，堅持人民有所呼、改革有所應，做到改革為了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享”。



中國式現代化，民生為大；全面深化改革，人民至上。這是中國共產黨人的初心所在，也是新征程改革開放再出發的原動力、出發點。



堅持人民至上的價值理念，突出現代化方向的人民性，順應民心、尊重民意、關注民情、致力民生，改革才能讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。



風雨滄桑，大道無垠。



在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，牢牢把握全面深化改革的歷史定位和重大意義，把准方向、守正創新、真抓實幹，就一定能譜寫改革開放新篇章、創造事業發展新輝煌。