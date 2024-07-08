出租公屋壓力日增　長期入不敷支

倘公屋租金不作調整，房委會租住房屋運作賬目赤字將會不斷擴大。圖片來源：大公報 中評社北京7月8日電／據大公報報導 出租公屋經常運作開支是房委會第二大開支項目，出租公屋數量增加及樓宇老化加重房委會財政壓力，房委會新一份財政預算估計，公屋租金若不作調整，本年度租住房屋運作賬目會有11.67億元赤字，而且虧蝕會持續擴大，升至2027／28年度的42.84億元。



房委會的租住房屋運作賬目，涵蓋轄下租住物業的編配、管理和維修保養，是僅次於建屋開支的第二大開支項目，在不少年度都是“入不敷支”，出現赤字。房委會年初通關的財政預測顯示，在2024／25年度，租住房屋運作賬目收入為231.31億元，但開支達242.98億元，將出現11.67億元赤字，且連續四年錄得赤字，到2027／28年度，赤字將擴大至42.84億元。



倡重塑房屋階梯 增建資助出售房



房委會財政預測又提到，鑒於公共屋邨日漸老化，相關開支在未來數年會有所增加，預計每年的預算開支可能會由2024／25年度的6.78億元持續上升至2027／28年度的8.06億元。



過去五年，公屋單位從79萬個增加至82萬個，不但新單位要管理，舊單位亦要維修或重建，相應支出愈滾愈大。近年社會愈來愈多聲音認為，政府或須考慮重塑房屋階梯，適當增建資助出售房屋、減少新建公屋。