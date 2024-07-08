中國野生動物保護不斷優化

中評社北京7月8日電／據人民日報報導，在東北虎豹國家公園，東北虎、東北豹野外種群數量從國家公園設立之初的50只、60只分別增長到70只、80只左右；2024年我國908個水鳥集群越冬區同步監測共記錄到越冬水鳥172種，總數量達505萬只……



記者從國家林草局近日召開的野生動物保護及國際合作成果新聞發布會上獲悉：我國珍貴、瀕危野生動物呈現數量總體恢復增長和栖息環境不斷優化的良好發展態勢。大熊貓等100多種珍貴、瀕危野生動物種群穩定增長。



國家林草局野生動植物保護司司長王維勝表示，我國著力推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設，有效保護了90%的陸地生態系統類型和74%的重點野生動物種群，組織實施48種重點瀕危野生動物拯救保護工程。



為調查掌握野生動物資源本底狀況，我國在上世紀五六十年代就全面開展科學考察，1995年啟動了首次陸生野生動物資源調查，於2008年發布了《中國重點陸生野生動物資源調查》報告。



黨的十八大以來，我國啟動實施了第二次陸生野生動物資源調查，同步開展了289個區域常規調查、鳥類同步調查、專項物種調查。



中國科學院院士魏輔文表示，依據上述調查成果，我國先後發布、修訂了《國家重點保護野生動物名錄》《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》，保護物種擴展到2600多種，保護決策依據也更加堅實充分。



“由於野生動物種類繁多、生物學特性各不相同，種群數量調查還面臨技術上的困難。”魏輔文表示，針對這一問題，我國目前正在積極研發、推廣資源衛星、無人機、分子生物學、人工智能等高新技術，統一規範監測技術標準，搭建陸生野生動物監測體系，爭取早日實現對野生動物及其栖息地的全面監測。



