揭露美編造“伏特台風”抹黑中國細節

中評社北京7月8日電／據央視新聞報導，2023年以來，美國政府機構通過編造所謂具有中國政府支持背景的“伏特台風”黑客組織對美國關鍵基礎設施發動網絡攻擊的虛假敘事，大肆鼓吹“中國威脅論”，抹黑中國的國際形象。對此，中國外交部多次予以回應並表示堅決反對。2024年4月15日，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團聯合發布了題為《伏特台風——美國情報機構針對美國國會和納稅人的合謀欺詐行動》的調查報告，對美方2023年以來集中炒作所謂“伏特台風”組織的真實來源進行了溯源分析，揭示了該組織勒索病毒犯罪團夥的真實面目和美方借此對華炒作的幕後真相。報告公開發布後，多家知名媒體向美國駐華大使館和微軟公司駐華分支機構多次進行詢問，均未獲得正面回應。



2024年4月18日，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷在美國田納西州範德比爾特大學公開發表講話，繼續誣稱由中國政府支持的“伏特台風”組織成功入侵了包括23個管道運輸行業運營商在內的眾多美國公司，由美國媒體大量報導轉發。



央視記者7日從中國國家計算機病毒應急處理中心獲得了關於“伏特台風”虛假信息行動計劃的最新研究成果。中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團的共同調查結果表明，“伏特台風”虛假信息行動的起始時間不晚於2023年初，是由美國國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）等美國情報機構幕後策劃，美國國會反華議員，美國白宮、司法部、國防部、能源部、國土安全部等多個聯邦政府行政單位以及“五眼聯盟”國家網絡安全主管部門共同參與的一場虛假信息和輿論操控行動，符合美式網絡營銷的典型特徵，屬於徹頭徹尾的、基於精準廣告投送的“認知域”作戰。在此次行動中，美國情報機構濫用自身行政權力，操縱網絡安全企業和其他行政機構，通過製作傳播虛假信息，製造和渲染“中國網絡威脅論”，欺騙美國納稅人、國會議員，侵害中國企業合法權益，力推被稱為“無證監視法案”的美國《外國情報監視法案》（FISA）702條款獲批延續，並爭取國會批准更大規模的預算投入，進一步鞏固和強化美國情報機構的網絡滲透能力，特別是加強對外攻擊和威懾競爭對手，以及對內監視和控制民眾的能力。



美政府急火攻心並掩蓋證據



中國網絡安全機構在研究報告中進一步列舉和分析了美方機構發布的報告、美政府行政部門採取的行動和美國重要政治人物的言論中存在的重大疑點，揭露了美方所謂證據和相關言論的自相矛盾。特別是在上一篇調查報告發布後，美國政府機構不僅沒有對“威脅盟公司”隱藏相關IP地址的行為做出解釋，反而採取了一系列掩蓋措施，一方面通過美國“環球媒體署”（USAGM）授意那些受美國資本控制的國際主流媒體攜手對報告進行“封殺”；另一方面，指使“威脅盟公司”公然更改報告內容，妄圖毀滅證據。報告還給出了“威脅盟公司”原始報告和最新報告之間的比較證據。



