香港學子游船政衙門　汲取智慧啓迪未來

中評社北京7月8日電／據大公報報導，7月5日上午，“2024範長江行動福建行”的傳媒學子們來到位於福建省福州市馬尾的中國船政文化博物館，探尋中華文脈，感知船政文化。“震撼”、“感動”不時從香港學子們口中說出，回望中國的船政往事，不僅是在緬懷歷史，更是在汲取智慧和力量，啟迪未來。



參觀中，香港學子們瞭解到福州船政局當年用自身不寬裕的經費建設長樂蓮柄港水利工程，引閩江水灌溉長樂濱海農田，當地至今受益；瞭解到在馬尾海軍建設中，不同民族英雄相互幫扶的故事，堪稱民族團結的典範。透過數百件館藏文物，同學們感受到這里不僅是近代海軍的搖籃，也開啟了中華民族博采眾長、自強不息的奮鬥歷程。



“船政的故事沒有停留在歷史，在當代仍熠熠生輝。很多人傳承弘揚，通過展覽和交流互鑒，讓‘向海圖強’的船政故事被更多人知曉。”在參觀博物館期間，記者還遇到了許多當地幼稚園組織的學生參觀團。帶隊的葉老師表示：“學校安排學生參觀博物館，想讓孩子們從小瞭解民族歷史故事。”亦有不少父母帶孩子前來，“衹有這樣生動、真實地記錄歷史，才能讓我們以及後人得到更好的教育！”特意抽空帶10歲兒子一起逛博物館的陳女士如是說。通過參觀博物館的方式加深孩子們對中華文明歷史的認識，傳承百折不撓的民族精神，正成為一代代中國人的教育共識。