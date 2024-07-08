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伊朗一軍艦在港口維修時傾覆
http://www.CRNTT.com   2024-07-08 12:58:57


　　中評社北京7月8日電／據新華社報導，伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引伊軍方7日的一份聲明報導說，伊朗海軍“薩漢德”護衛艦在伊南部港口城市阿巴斯港海岸傾覆，造成數人受輕傷，傷者已被送往醫院。

　　報導稱，“薩漢德”艦在阿巴斯港一個碼頭進行維修時，因漏水而失去平衡。


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