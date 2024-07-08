台軍證實使用大陸製造

中評社北京7月8日電／據台海網報導，日前，台灣民眾黨籍民代黃國昌在記者會上揭露，台軍方違反當局規定，在軍事要塞使用大陸制太陽能逆變器和網絡設備，其中有路由器由華為公司生產、電腦也是大陸製造。黃國昌質疑此舉恐怕影響台灣“資訊安全”，要求民進黨當局立即解約、求償，並且“徹查究責”。



台防務部門隨後對外證實稱，確實查獲了台陸軍“蘭陽地區指揮部”紅柴林營區內使用40多個大陸制逆變器，2台華為品牌路由器，以及1台雖然品牌屬於島內企業研華科技、但產地在大陸的讀卡器。此外據清查，台海軍“艦指部”平海營區和“三軍總醫院”鬆山分院也有使用大陸制逆變器的情況。



民進黨當局一直將大陸製造視若洪水猛獸。據資料顯示，早在多年前，台防務部門就已下令禁止台軍方採購任何在大陸生產的計算機、零部件和相關產品。然而事實上，大陸製造是民進黨當局包括台軍都無法躲開的。此前，民進黨當局成立的“無人機台灣隊”，被發現所用的很多零部件是大陸生產的；台軍官兵使用的防彈衣，所用布料儘管貼了“台產”標識，實際上也是如假包換的大陸製造；更為諷刺的是，被用來對抗大陸、作為台軍防空主力的“天弓－3”導彈，其中一些重要零部件也是由台灣民間承包商通過網絡向大陸企業採購的民品，將外包裝拆掉後仿照軍規模式重新包裝後交貨。



不只台軍方，近年來，民進黨當局對大陸產品設下諸多障礙，搞“封殺禁用”，諸如此前揚言封殺華為、大疆等大陸企業，將愛奇藝、騰訊、淘寶、華為等“逐出”台灣地區等。諷刺的是，民進黨當局所作所為不得民心，越是禁止，台灣民眾越愛這些大陸製造、大陸產品。輿論指出，民進黨當局時時刻刻“嚴防”大陸，偏偏處處離不開大陸。奉勸民進黨當局不要白費力氣，“逢陸必反”大搞政治操弄，最終損害的是台灣民眾利益。