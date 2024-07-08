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日本小笠原群島附近海域發生6.2級地震
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2024-07-08 12:56:49
中評社北京7月8日電／據新華社報導，據美國地質調查局地震信息網消息，日本小笠原群島附近海域當地時間8日淩晨發生6.2級地震，震源深度571.2公裡。
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