烏拉圭一養老院發生火災10人死亡

中評社北京7月8日電／據新華社報導，烏拉圭國家消防局7日發布公告說，該國東部一家養老院當天發生火災，造成10人死亡。



公告說，烏東部城市三十三人城一家養老院當天6時左右發生火災，造成10人死亡。死者為8名女性和2名男性，其中7人因吸入煙霧死亡，另外3人在送醫後被宣告不治。當局已派調查小組前往現場展開調查。



三十三人城是烏拉圭三十三人省省會，位於首都蒙得維的亞東北288公里處。