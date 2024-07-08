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烏拉圭一養老院發生火災10人死亡
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2024-07-08 12:54:44
中評社北京7月8日電／據新華社報導，烏拉圭國家消防局7日發布公告說，該國東部一家養老院當天發生火災，造成10人死亡。
公告說，烏東部城市三十三人城一家養老院當天6時左右發生火災，造成10人死亡。死者為8名女性和2名男性，其中7人因吸入煙霧死亡，另外3人在送醫後被宣告不治。當局已派調查小組前往現場展開調查。
三十三人城是烏拉圭三十三人省省會，位於首都蒙得維的亞東北288公里處。
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